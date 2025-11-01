Шальная императрица

Санкт-Петербург. Подруги Лера, Валя и Оля ради смеха проводят мистический ритуал, и вдруг на кухне среди свечей материализуется сама Екатерина Великая. Императрица в короне стремительно осваивает XXI век: пробует капучино, в приложении такси ищет тариф «Карета», а ночью с блеском открывает для себя танцпол. Подруги в восторге, пока не замечают, что реальность вокруг начинает меняться.