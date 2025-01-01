В культурно-досуговом центре «Октябрь» состоится концерт — встреча «Северное сияние», а это значит зрители совершат заочное путешествие в страну, которую называют краем алмазов, экстремальных температур, мамонтов, шаманов, каменных столбов и, как ни удивительно, песчаных барханов — Якутию.

А так же Бурятию — где плещет бескрайний Байкал и заснеженные пики Саян, колоритные национальные праздники с хороводом-ехором, который внесли в список нематериального наследия России и степные поселки, где до сих пор живут кочевники. Яркие национальные выступления артистов поспособствуют созданию неповторимой атмосферы праздника.