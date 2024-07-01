Сергей Пенкин

Имя Сергея Пенкина давно не нуждается в представлении и название новой программы говорит само за себя. Конечно же, будет все лучшее за последние 35 лет творческой деятельности певца. Старые, но полюбившиеся зрителям песни, впервые исполненные артистом много лет назад, прозвучат в этой программе в неожиданных, стильных и модных ритмах. Обновленная сценография программы удивит зрителей своей красочностью и масштабностью. Как и всегда, эта встреча с Сергеем Пенкиным не оставит вас равнодушными и запомнится надолго своим послевкусием, как и положено настоящему зрелищному перфомансу.