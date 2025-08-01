Сергей Орлов «Переходный возраст»

Northern Sound и Тинькофф представляют всероссийский тур Сергея Орлова — одного из самых популярных независимых стендап-комиков страны. Новая сольная программа. Об артисте Сергей Орлов родился в маленьком поселке Депутатский в республике Саха (Якутия). Его малая родина по сей день часто служит источником вдохновения для артиста. Сергей начал карьеру комика с выступлений на открытых микрофонах в Якутске, где впоследствии организовал «Северный Stand-Up Клуб». В 2018 году молодой артист переехал в Москву, где стремительно завоевал зрительскую любовь.

С 2019 года ездит на гастроли по России и странам СНГ с сольными программами; в 2020 году — тур на 30 городов; в 2021—2023 — ежегодные туры более чем на 50 городов, выступления в которых проходят с оглушительным успехом. Его истории привлекают слушателей своей жизненностью. Орлов шутит о понятных и близких каждому вещах, и любой может узнать себя в ситуациях, вокруг которых строятся стендап-выступления артиста.