Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 27
-1°
Птн, 28
-1°
Сбт, 01
-2°
ЦБ USD 85.93 -0.7 27/02
ЦБ EUR 90.18 -0.76 27/02
Нал. USD 91.00 / 88.57 27/02 14:55
Нал. EUR 93.58 / 95.27 27/02 14:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Эксперты рассказали, к чему приведет теплая зима без снега в Рязанской...
Зима традиционно ассоциируется у рязанцев со снегом и м...
55 минут назад
237
Преимущества субсидированного лизинга для бизнеса
Как программа EXEED LEASING помогает увеличить прибыль?
25 февраля 12:16
3 776
Как жить после войны? Рязанский ветеран Афганистана рассказал об адапт...
В Год защитника Отечества и накануне 23 февраля редакци...
22 февраля 18:15
8 927
«Зеленый сад» поздравил с 23 февраля семьи мобилизованных сотрудников
Встреча с управляющим директором ГК «Зеленый сад» Андре...
21 февраля 13:05
10 641
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Сергей Лазарев
16 мая в 19:00
Концерты

Сергей Лазарев

Дворец спорта «Олимпийский»

Сергей Лазарев выступит со своим шоу «Я не боюсь». Один из самых гастролирующих артистов российской эстрады, талантливый певец Сергей Лазарев вскоре снова порадует поклонников грандиозным концертным шоу «Я не боюсь!». Премьера концертного шоу «Я не боюсь!» состоялась осенью 2022 года. С того момента певец успел показать его своим поклонникам уже более 180 раз. По версии RU. TV, эта программа стала лучшим концертным сольным шоу. Каждое шоу Сергея Лазарева — настоящее представление. Зрителей ждут масштабные декорации, уникальные танцевальные постановки, красочные костюмы, невероятный свет, живой звук, яркие спецэффекты, любимые хиты, музыкальные новинки и мощная энергетика артиста. Не пропустите грандиозное событие в своем городе!

Возраст
16+
Жанры
Поп