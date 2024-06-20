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Семейный переполох

Образцовая домохозяйка Аня посвятила жизнь заботе о семье. Близкие привыкли, что мама всегда одна дома с тремя детьми, пока папа Саша пропадает на работе. Однажды, обидевшись на неуместную выходку супруга, Аня решает уйти от него с детьми и найти работу, начав самостоятельную жизнь. Получается у нее не все и не сразу. А в это время дети, оказавшись дома одни, устраивают настоящий переполох.

Режиссёр
Евгения Юстус
Актёры
Зоя Бербер, Владимир Гуськов, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова, Савелий Кудряшов, Александра Урсуляк, Наталья Земцова, Алексей Гришин, Никита Тарасов, Владимир Селезнев, Вольфганг Черни, Ольга Зайковская, Евгения Ахременко, Варвара Куприна, Мария Филиппович, Маргарита Закович
Продолж.
90 мин.
Премьера
2024-06-20 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Комедия