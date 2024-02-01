СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ КОРОВИНЫ / НЕЧИТАЙЛО

На выставке «Семейный альбом» представлены произведения трех поколений семьи художников Коровиных и Нечитайло. Это живопись, графика, в том числе автолитография, и декоративно-прикладное искусство (стекло). С одной стороны, экспонаты раскрывают важную, очень личную тему семьи, а с другой — показывают творческую индивидуальность и мастерство каждого художника, проблематику и стилистические поиски разных поколений, демонстрируя изменения в отечественном искусстве на протяжении более чем полувека: самая ранняя работа на выставке датируется 1940 годом, самая поздняя — 2023. Зритель познакомится с творчеством десяти авторов: Ювеналия Дмитриевича Коровина (1914-1991), Антонины Павловны Коровиной (1914-1996), Андрея Ювенальевича Коровина (род. 1953), Анастасии Владимировны Коровиной (род. 1972), Василия Кирилловича Нечитайло (1915-1980), Марии Владимировны Савченковой (1917-2017), Дмитрия Васильевича Нечитайло (род. 1938), Ксении Васильевны Нечитайло (1942-2019), Сергея Васильевича Нечитайло (род. 1952), Василисы Сергеевны Нечитайло (род. 1980). Среди персонажей, представленных на выставке, есть не только сами художники, но и их родные и близкие, например, жена и дочь Дмитрия Нечитайло — актрисы театра и кино Людмила Васильевна Мальцева (1950-2019) и Полина Дмитриевна Нечитайло (род. 1982).

В экспозицию «Семейный альбом» вошло более 50 произведений — это портреты, пейзажи, жанровые сцены, выполненные в различных техниках и стилистических направлениях — от реализма до абстракции. На выставке нет подчеркнутой границы, обозначающей безусловную разницу двух художественных миров, нет и попыток выявить и показать несомненное сходство. Воздушные акварельные зарисовки с натуры Антонины Коровиной перекликаются с полными света стеклянными объектами ее внучки Анастасии. Нежные, светлые по колориту произведения Марии Савченковой соседствуют с насыщенными, фактурными работами ее сына Дмитрия. Узнаваемый авторский стиль художницы Ксении Нечитайло ведет диалог с живописными поисками ее племянницы Василисы. Непринужденные рисунки Ювеналия Коровина находят общий язык с импрессионистическими этюдами к программным произведениям Василия Нечитайло.

Несмотря на то, что у Коровиных и Нечитайло сравнительно молодая общая родословная, их объединяют социокультурный контекст и ценностные установки, которые передаются из поколения в поколение. Как и во всякой семье — необязательно творческой — в ней интересен именно плюрализм. В данном случае это плюрализм тем, стилей и направлений в рамках семейной профессии, который о самой семье и об отдельных личностях он говорит больше, чем об искусстве. История семьи, охватывающая не одно десятилетие, — это всегда нарратив, не обязательно от первого лица и с одним рассказчиком, не всегда исчерпывающий — с началом и концом, с последовательностью дат и событий. Это разноголосое повествование, где у каждого свой взгляд, свое сокровенное воспоминание о каком-либо случае или близком человеке.

Дополнительный материал к выставке помогает зрителю сориентироваться в этом разнообразии — семейное древо, биографический путеводитель и разноцветный этикетаж рассказывают о героях выставки и их связях друг с другом. Фотографии, собранные в аналоговый альбом и представленные в уже ставшем привычным цифровом формате, показывают не известных художников, а обычных людей в значимых и будничных моментах их жизни. Иллюстрациями к выставке служат тексты: спонтанные, рассказанные, будто между прочим, истории или, наоборот, важные, профессиональные рассуждения, смешные или печальные воспоминания, очень личные высказывания (цитаты из писем) или публичные (отрывки из интервью или статей). Такое обширное информационное сопровождение поможет зрителю почувствовать себя в гостях у большой семьи Коровиных и Нечитайло и увидеть не только произведения искусства, но и людей, которые их создали.

Выставка работает до 27 мая 2024 года ежедневно в художественном музее по адресу: Рязань, ул. Свободы, 57. Вход с 11 до 18 часов, выходной день — понедельник, санитарный день — первая пятница месяца. Тел. для справок: 8 (4912) 44-18-83