Семейные выходные в Рязани

Продолжается жаркое лето, а вместе с ним и наши «Семейные выходные». Яркие, веселые, интересные мероприятия проходят на центральных локациях Рязани. Представляем расписание на июль:
ЦПКиО
- 6, 13, 20 июля в 17.00 — со стороны ул. Братиславской — проект «Социальные танцы»
- 21 июля в 18.00 — площадь Зеленого театра — концерт Ольги Андреевой в рамках проекта «Воскресный вечер в парке»
- 28 июля в 18.00 — площадь Зеленого театра — концерт группы «Балалайка-62» в рамках проекта «Воскресный вечер в парке»
Площадь перед зданием «МКЦ»
- 7 июля в 16.00 — концерт артистов МКЦ ко Дню семьи, любви и верности «Семья — волшебный символ жизни»
- 14 июля в 12.00 — концерт солистов МКЦ «Песни для души»
Лесопарк
- 4, 11, 18, 25 июля в 18.00 — Детскотека
- 5, 12, 19 июля в 17.00 — проект «Время вдохновения»
- 7 июля в 14.00 — фестиваль «Город счастливых семей»
- 26 июля в 18.00 — фестиваль дворовых игр
Летняя эстрада КДЦ «Октябрь»
- 7 июля 18.00 — концерт «Семья — вот истинное счастье!», посвященный Дню семьи, любви и верности
- 14, 21, 28 июля в 18.00 — концертные программы «Ах, лето!» в рамках проекта «Лето в городе»
Парк им. Ю.А. Гагарина (летняя эстрада)
- 7, 14, 21, 28 июля в 18.00 — семейные программы проекта «Летний вечер*OK!»
- 5, 12, 19, 26 июля в 18.00 — информационно-профилактические программы РязГМУ «Если хочешь быть здоров!»
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