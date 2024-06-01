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Семейные выходные в Рязани
3 июля в 18:00
Праздники

Семейные выходные в Рязани

ЦПКиО

Продолжается жаркое лето, а вместе с ним и наши «Семейные выходные». Яркие, веселые, интересные мероприятия проходят на центральных локациях Рязани. Представляем расписание на июль:

ЦПКиО​

  • 6, 13, 20 июля в 17.00 — со стороны ул. Братиславской — проект «Социальные танцы»
  • 21 июля в 18.00 — площадь Зеленого театра — концерт Ольги Андреевой в рамках проекта «Воскресный вечер в парке»
  • 28 июля в 18.00 — площадь Зеленого театра — концерт группы «Балалайка-62» в рамках проекта «Воскресный вечер в парке»

Площадь перед зданием «МКЦ»

  • 7 июля в 16.00 — концерт артистов МКЦ ко Дню семьи, любви и верности «Семья — волшебный символ жизни»
  • 14 июля в 12.00 — концерт солистов МКЦ «Песни для души»

Лесопарк

  • 4, 11, 18, 25 июля в 18.00 — Детскотека
  • 5, 12, 19 июля в 17.00 — проект «Время вдохновения»
  • 7 июля в 14.00 — фестиваль «Город счастливых семей»
  • 26 июля в 18.00 — фестиваль дворовых игр

Летняя эстрада КДЦ «Октябрь»

  • 7 июля 18.00 — концерт «Семья — вот истинное счастье!», посвященный Дню семьи, любви и верности
  • 14, 21, 28 июля в 18.00 — концертные программы «Ах, лето!» в рамках проекта «Лето в городе»

Парк им. Ю.А. Гагарина (летняя эстрада)

  • 7, 14, 21, 28 июля в 18.00 — семейные программы проекта «Летний вечер*OK!»
  • 5, 12, 19, 26 июля в 18.00 — информационно-профилактические программы РязГМУ «Если хочешь быть здоров!»

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