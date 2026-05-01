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Семь снайперов
Кино

Семь снайперов

Бывшая снайперша Крис скрывается на австралийском ранчо со своей 15-летней дочерью. Когда ее мстительный начальник по прозвищу Дракон находит убежище Крис, она привлекает свою старую команду элитных снайперов, чтобы защитить себя и свою дочь и уничтожить смертоносных подручных Дракона. Когда истинные причины мести Дракона становятся ясны, смертельная игра в кошки-мышки приводит к невообразимым последствиям…

Страна
Австралия
Режиссёр
Сандра Скиберрас
Актёры
Рада Митчелл, Тим Рот, Чарлз Коттье, Йоан Гриффит, Ли Тайгер Хэлли, Райан Куантен, Пачаро Мзембе, Дэмиен Райан, Бьянка Уоллес, Аннабел Вулф
Продолж.
87 мин.
Премьера
18 июня 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Боевик, Триллер

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