Семь снайперов

Бывшая снайперша Крис скрывается на австралийском ранчо со своей 15-летней дочерью. Когда ее мстительный начальник по прозвищу Дракон находит убежище Крис, она привлекает свою старую команду элитных снайперов, чтобы защитить себя и свою дочь и уничтожить смертоносных подручных Дракона. Когда истинные причины мести Дракона становятся ясны, смертельная игра в кошки-мышки приводит к невообразимым последствиям…