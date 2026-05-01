Семь снайперов

Бывшая снайперша Крис скрывается на австралийском ранчо со своей 15-летней дочерью. Когда ее мстительный начальник по прозвищу Дракон находит убежище Крис, она привлекает свою старую команду элитных снайперов, чтобы защитить себя и свою дочь и уничтожить смертоносных подручных Дракона. Когда истинные причины мести Дракона становятся ясны, смертельная игра в кошки-мышки приводит к невообразимым последствиям…
- Страна
- Австралия
- Режиссёр
- Сандра Скиберрас
- Актёры
- Рада Митчелл, Тим Рот, Чарлз Коттье, Йоан Гриффит, Ли Тайгер Хэлли, Райан Куантен, Пачаро Мзембе, Дэмиен Райан, Бьянка Уоллес, Аннабел Вулф
- Продолж.
- 87 мин.
- Премьера
-
18 июня 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Боевик, Триллер