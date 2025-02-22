Елена Образцова и Пласидо Доминго в знаменитой киноинтерпретации первой веристской оперы. «Сельская честь», написанная по мотивам новеллы Джованни Верги, повествует о жизни и страстях простых сицилийских крестьян. Эта опера считается первым образцом жанра веризм. Партия Туридду всегда была одной из лучших в репертуаре Пласидо Доминго, и он исполняет ее вдохновенно и со всей музыкальной страстью. Молодой сицилийский крестьянин Туридду опять проникается чувствами к своей бывшей невесте Лоле, которая вышла замуж за другого. Его нынешняя подруга, молодая крестьянка Сантуцца, отчаянно пытается вернуть себе любимого. Но Туридду отвергает Сантуццу, и она клянется отомстить обоим изменникам. Потом она сожалеет об этом, но уже поздно — муж Лолы вызвал Туридду на смертельный поединок… Франко Дзеффирелли осуществил блестящую киноверсию этой оперы.

Съемки на Сицилии позволили режиссеру запечатлеть истинный дух и атмосферу этого произведения. Сотни статистов-сицилийцев и грандиозные виды сицилийской деревни и окружающей ее местности выводят спектакль далеко за пределы театрального зала и представляют фильм-оперу в совершенно ином масштабе. Очаровательные улочки, площади и старинная архитектура коммуны Видзини чрезвычайно реалистично воспроизводят краски и аутентичную атмосферу «Сельской чести». Оперные звезды Пласидо Доминго, Елена Образцова и Ренато Брузон великолепно воплощают перед камерой эту яркую драму из сельской жизни. В полном соответствии с замыслом композитора-вериста реализм традиционной атмосферы Сицилии и драматическое исполнение знаменитыми певцами делают этот фильм совершенно особенным и предлагают оперному зрителю уникальное зрелище.