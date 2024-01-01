Седая ночь

Вечеринка по музыкальным мотивам из сериала «Слово пацана».

Вспоминаем моду 80-х и 90-х годов: яркий макияж в кислотных лосинах, колготки с сеткой и различными аксессуарами, джинсовки с куртками у девушек, хулиганы в растянутых спортивках и кепаре, с золотыми цепями, крупными перстнями, жвачки, телевизоры, игровые приставки, кассетные плееры, магнитофоны, пейджеры и многое другое.

Для вас будут играть песни Руки вверх, Юры Шатунова, Сектор газа, Фактор 2, Отпетых мошенников, Миража и многих других артистов, которых можно перечислять до бесконечности.