Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 06
-3°
Срд, 07
Чтв, 08
ЦБ USD 90.68 -0.56 07/02
ЦБ EUR 97.44 -0.79 07/02
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Прикрыть ипотечную лавочку. Что происходит с ценами на жилье?
Абсолютное большинство экспертов всегда рекомендуют пок...
31 января 15:17
4 110
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 15:29
5 560
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
11 851
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
12 026
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Седая ночь
10 февраля в 23:00
Клубы

Седая ночь

Deep

Вечеринка по музыкальным мотивам из сериала «Слово пацана».

Вспоминаем моду 80-х и 90-х годов: яркий макияж в кислотных лосинах, колготки с сеткой и различными аксессуарами, джинсовки с куртками у девушек, хулиганы в растянутых спортивках и кепаре, с золотыми цепями, крупными перстнями, жвачки, телевизоры, игровые приставки, кассетные плееры, магнитофоны, пейджеры и многое другое.

Для вас будут играть песни Руки вверх, Юры Шатунова, Сектор газа, Фактор 2, Отпетых мошенников, Миража и многих других артистов, которых можно перечислять до бесконечности.

Возраст
18+