Постановка по мотивам пьесы Александра Островского.

Спектакль «Сцены из московской жизни» по мотивам пьесы Александра Островского «Не все коту масленица» — постановка, посвященная 200-летию со дня рождения одного из лучших драматургов России.

Пьеса, написанная в 1871 году, является одним из самых ярких и знаменитых произведений автора. Режиссер предлагает свежий взгляд на классическое произведение, рассказывая историю любви приказчика Ипполита, богатого купца Ахова и девушки Агнии в современных реалиях. Эта история полна интриг, иронии, глубоких мыслей и эмоций.

Вопрос о власти денег и их влиянии на отношения между людьми будет одним из основных в театральном действе. Вы увидите, как герои сумеют ответить на него — каждый по-своему…

Представят постановку ведущие артисты Народного любительского художественного коллектива Рязанской области Молодежного театра «Нюанс» МАУК «ДК «Приокский» г. Рязани (художественный руководитель и режиссер Лилия Черно-Иваненко) и артисты театра народной песни «Узорочье» МБУК «МКЦ г. Рязани» (художественный руководитель почетный работник культуры и искусства Рязанской области Надежда Кольцова).

В спектакле прозвучат городские романсы, лирические песни, частушки и страдания.