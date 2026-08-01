Самурай и пленник

Пока самурай героически обороняет свой замок от осаждающих врагов, внутри его стен разворачивается череда загадочных убийств. Оказавшись перед лицом таинственного убийцы, скрывающегося среди обитателей замка, он вынужден объединиться со своим пленником — блестящим военным стратегом, чтобы раскрыть правду до того, как замок погрузится в хаос.
- Страна
- Япония
- Режиссёр
- Киеси Куросава
- Актёры
- Мунэтака Аоки, Тасуку Эмото, Ямато Коти, Рета Миядатэ, Масахиро Мотоки, Дзе Одагири, Масаки Суда, Юрико Еситака
- Продолж.
- 147 мин.
- Премьера
-
13 августа 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Мистика, Исторический фильм, Триллер, Драма, Война