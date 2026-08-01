Самурай и пленник

Пока самурай героически обороняет свой замок от осаждающих врагов, внутри его стен разворачивается череда загадочных убийств. Оказавшись перед лицом таинственного убийцы, скрывающегося среди обитателей замка, он вынужден объединиться со своим пленником — блестящим военным стратегом, чтобы раскрыть правду до того, как замок погрузится в хаос.