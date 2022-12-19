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Самурай

Жеф Костелло — наемный убийца и методичный профессионал, устраняющий цели без следов и эмоций и всегда обеспечивающий себе алиби. Его броня — фетровая шляпа, плащ и собственный кодекс самурая. Но однажды кропотливо спланированное и осуществленное преступление омрачается случайным свидетелем. На Жефа открывается охота: по пятам следует не только полиция, но и разочарованные заказчики…

Страна
Франция, Италия
Режиссёр
Жан-Пьер Мельвиль
Актёры
Ален Делон, Франсуа Перье, Натали Делон, Кати Розье, Жак Леруа, Мишель Буарон, Робер Фавар, Жан-Пьер Позье, Катрин Журдан, Роже Фраде, Карло Нелл, Робер Рондо
Продолж.
105 мин.
Премьера
2024-08-29 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер, Драма, Криминал

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