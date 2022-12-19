Жеф Костелло — наемный убийца и методичный профессионал, устраняющий цели без следов и эмоций и всегда обеспечивающий себе алиби. Его броня — фетровая шляпа, плащ и собственный кодекс самурая. Но однажды кропотливо спланированное и осуществленное преступление омрачается случайным свидетелем. На Жефа открывается охота: по пятам следует не только полиция, но и разочарованные заказчики…
- Страна
- Франция, Италия
- Режиссёр
- Жан-Пьер Мельвиль
- Актёры
- Ален Делон, Франсуа Перье, Натали Делон, Кати Розье, Жак Леруа, Мишель Буарон, Робер Фавар, Жан-Пьер Позье, Катрин Журдан, Роже Фраде, Карло Нелл, Робер Рондо
- Продолж.
- 105 мин.
- Премьера
-
2024-08-29 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Драма, Криминал