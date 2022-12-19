Жеф Костелло — наемный убийца и методичный профессионал, устраняющий цели без следов и эмоций и всегда обеспечивающий себе алиби. Его броня — фетровая шляпа, плащ и собственный кодекс самурая. Но однажды кропотливо спланированное и осуществленное преступление омрачается случайным свидетелем. На Жефа открывается охота: по пятам следует не только полиция, но и разочарованные заказчики…