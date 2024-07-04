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Самая нескучная школа

Хулигану и королю пранков Максу приходится нелегко — он учится в самой скучной школе в мире. Он с трудом соблюдает правила, а вдобавок ко всему его соседкой по парте становится ботаничка Фрида. Директор школы хочет обеспечить закон и порядок, вводит бесконечные запреты, поэтому Макс — его главная головная боль. Но как раз в нужный момент появляется Инспектор Управления по Борьбе со Скукой, и начинается увлекательное и незабываемое путешествие с классом!

Режиссёр
Экрем Эргюн
Актёры
Лукас Херцог, Серкан Кая, Фелиция Волль, Макс Гирман, Оливер Кориттке, Эрна Вестфаль, Герман фон Бойг, Нася Бозна, Лени Стьярна Крамер, Марко Хофшнайдер, Даниела Пройс
Продолж.
87 мин.
Премьера
2024-07-04 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Комедия

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