Самая нескучная школа

Хулигану и королю пранков Максу приходится нелегко — он учится в самой скучной школе в мире. Он с трудом соблюдает правила, а вдобавок ко всему его соседкой по парте становится ботаничка Фрида. Директор школы хочет обеспечить закон и порядок, вводит бесконечные запреты, поэтому Макс — его главная головная боль. Но как раз в нужный момент появляется Инспектор Управления по Борьбе со Скукой, и начинается увлекательное и незабываемое путешествие с классом!
- Режиссёр
- Экрем Эргюн
- Актёры
- Лукас Херцог, Серкан Кая, Фелиция Волль, Макс Гирман, Оливер Кориттке, Эрна Вестфаль, Герман фон Бойг, Нася Бозна, Лени Стьярна Крамер, Марко Хофшнайдер, Даниела Пройс
- Продолж.
- 87 мин.
- Премьера
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2024-07-04 00:00:00 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Комедия