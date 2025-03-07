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Сад изящных слов
Кино

Сад изящных слов

Юноша по имени Такао встречает таинственную молодую женщину. Их случайные и как будто ни к чему не ведущие встречи в парке, где Такао прогуливает занятия, работая над достижением своей странной мечты — посвятить жизнь конструированию и изготовлению обуви — повторяются снова и снова, правда, только в ненастные дни. Сердца молодых людей начинают приоткрываться друг другу, но на это нужно время, а впереди уже маячит конец сезона дождей.

Страна
Япония
Режиссёр
Макото Синкай
Продолж.
46 мин.
Возраст
6+
Жанры
Мультфильм, Аниме

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