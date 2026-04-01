Выставка самых удивительных животных — кошек, организована международным клубом любителей кошек Alisa‑Best Cat Club. Нынешний форум соберет на своей площадке самые разные породы. Экстерьер животных будут оценивать профессиональные эксперты. По результатам таких состязаний породистым усатым‑полосатым будут присвоены заслуженные баллы и титулы.

А для гостей выставки «Рязанский котапрель» — не просто доброе и красивое шоу, а возможность найти долгожданного питомца. На выставке в «Марко Молл» можно будет не только посмотреть на породистых животных, но и купить здоровых и привитых котят от заводчиков, а также получить всю необходимую информацию из первоисточника о грамотном содержании, уходе и кормлении животных.

Место расположения выставки: в помещении у входа № 1 (напротив ресторана «Сковорода»).