Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
2 797
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
4 189
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
3 129
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 802
Рязанский хор. Родился я с песнями
25 октября в 11:00
Концерты

Рязанский хор. Родился я с песнями

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Светлая печаль и молодецкая удаль, бунтарский дух и исповедальность, красота родных раздолий и крестьянский быт, любовь к родине и трагические раздумья о ее судьбе — артисты хора и драматические актеры представят разные грани творчества Есенина. Его поэзия, которая так и просится на музыку, вдохновила немало талантливых композиторов на создание песен и романсов. Среди них — Г. Пономаренко, А. Аверкин, Е. Дербенко, Е. Попов, А. Ермаков, Н. Видюк, Г. Галахов.

В исполнении хора прозвучат песни, которые все хорошо знают и любят: «Нивы сжаты, рощи голы», «Ты меня не любишь, не жалеешь», «За рекой горят огни», «Белая свитка и алый кушак», «Королева», «Отговорила роща золотая», «Гой ты, Русь моя родная…», «Над окошком месяц» и др. Музыкально-поэтическую палитру концерта дополнят хореографические композиции.

Режиссер-постановщик — Марина Есенина.

В программе заняты драматические актеры.

Возраст
6+