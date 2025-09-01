Рязанский хор. Родился я с песнями

Светлая печаль и молодецкая удаль, бунтарский дух и исповедальность, красота родных раздолий и крестьянский быт, любовь к родине и трагические раздумья о ее судьбе — артисты хора и драматические актеры представят разные грани творчества Есенина. Его поэзия, которая так и просится на музыку, вдохновила немало талантливых композиторов на создание песен и романсов. Среди них — Г. Пономаренко, А. Аверкин, Е. Дербенко, Е. Попов, А. Ермаков, Н. Видюк, Г. Галахов.

В исполнении хора прозвучат песни, которые все хорошо знают и любят: «Нивы сжаты, рощи голы», «Ты меня не любишь, не жалеешь», «За рекой горят огни», «Белая свитка и алый кушак», «Королева», «Отговорила роща золотая», «Гой ты, Русь моя родная…», «Над окошком месяц» и др. Музыкально-поэтическую палитру концерта дополнят хореографические композиции.

Режиссер-постановщик — Марина Есенина.

В программе заняты драматические актеры.