Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 29
10°
Втр, 30
11°
Срд, 01
13°
ЦБ USD 83.61 0 27/09
ЦБ EUR 97.68 -0.47 27/09
Нал. USD 81.00 / 83.00 28/09 07:00
Нал. EUR 97.00 / 99.50 28/09 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
1 093
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
905
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
952
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
2 835
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Рязанский хор. Родился я с песнями
6 октября в 13:30
Концерты

Рязанский хор. Родился я с песнями

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Рязанский государственный академический русский народный хор имени Евгения Попова

Художественный руководитель Светлана Сухова

Светлая печаль и молодецкая удаль, бунтарский дух и исповедальность, красота родных раздолий и крестьянский быт, любовь к родине и трагические раздумья о ее судьбе — артисты хора и драматические актеры представят разные грани творчества Есенина. Его поэзия, которая так и просится на музыку, вдохновила немало талантливых композиторов на создание песен и романсов. Среди них — Г. Пономаренко, А. Аверкин, Е. Дербенко, Е. Попов, А. Ермаков, Н. Видюк, Г. Галахов. В исполнении хора прозвучат песни, которые все хорошо знают и любят: «Нивы сжаты, рощи голы», «Ты меня не любишь, не жалеешь», «За рекой горят огни», «Белая свитка и алый кушак», «Королева», «Отговорила роща золотая», «Гой ты, Русь моя родная…», «Над окошком месяц» и др.

Музыкально-поэтическую палитру концерта дополнят хореографические композиции.

Режиссер-постановщик — Марина Есенина.

В программе заняты драматические актеры.

Возраст
6+