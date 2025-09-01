Рязанский хор. Притча

Рязанский государственный академический русский народный хор имени Евгения Попова

Художественный руководитель Светлана Сухова

Режиссер-постановщик Дмитрий Отяковский

Художник-постановщик — Мария Павлова

Сюжет спектакля в былинной манере повествует о событиях глубокой старины, о свадебных обрядах, о верованиях наших далёких предков. «Притча» — это история о всепобеждающей силе любви, которая способна разрушить преграды, которые кажутся непроходимыми. В спектакле используется авторская музыка, созданная петербургским композитором Рустамом Сагдиевым специально для Рязанского государственного академического русского народного хора им. Е. Попова.

Музыкальной основой послужили русские народные песни («Заплетися, плетень», «А мы просо сеяли») и в особенности — песни Рязанской губернии. Также в постановке используются песни из репертуара выдающихся певиц («Белилицы», «На улице дождик»).