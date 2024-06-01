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Рязанские перезвоны
7 июля в 13:00
Праздники

Рязанские перезвоны

Рязанский Кремль

Рязанцев приглашают на международный фестиваль «Рязанские перезвоны», который состоится 7 июля в 13:00.

Гостей ждут уникальные выступления звонарей из Рязанской, Московской, Ярославской, Тверской, Тамбовской, Владимирской областей. Также Рязань будет встречать делегацию звонарей из Минска.

Свое мастерство участники фестиваля покажут на Соборной колокольне Рязанского кремля и на малой звоннице у сцены. Выступления будут транслироваться на большом экране таким образом, чтобы зрители смогут увидеть работу звонаря на колокольне крупным планом.

В рамках фестиваля состоятся семейные мастер-классы, тематическая ярмарка, выставка скульптур на православную тему заслуженного художника РФ Раисы Лысениной и заслуженного работника культуры РФ Натальи Тюкиной.

Кроме того, организаторами готовится яркая концертная программа. В завершение фестиваля состоится концерт мужского песенно-инструментального ансамбля Рязанской филармонии «Братцы-Рязанцы».

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