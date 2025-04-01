Рязань, воспевшая Победу

Рязанский губернаторский симфонический оркестр, художественный руководитель и главный дирижер Сергей Оселков
Культурные центры Рязанского гарнизона: Академии ФСИН, УМВД России по Рязанской области, ансамбль «Крылатая пехота»
- Нурислан Ибрагимов
- Константин Паскаль
- Алексей Свиридов
- Юрий Леонтьев
- Ирина Кобзева
Театр танца «Поколение DANCE», руководитель Евгений Осотин
Территория танца «NewAction», руководитель Екатерина Данилова
Образцовый коллектив Рязанской области — театр танца «Огни» Рязанского колледжа культуры, руководитель Светлана Валентиновна Рогачикова-Леженкина
Танцевально-спортивный клуб «Грация»
В программе: песни рязанских авторов о войне.
- Возраст
- 6+