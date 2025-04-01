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В многодетного рязанца врезались на обочине, он скончался. Полиция не ...
В Касимовском районе на машину многодетного рязанца нае...
29 апреля 16:45
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Боец СВО из Рязани разводился с женой из-за измен. Он погиб, а она хоч...
Рязанский участник спецоперации стал жертвой «черной вд...
24 апреля 15:11
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В Рязанской области открыли пункт раздельного сбора отходов GRASS и «Л...
Во вторник, 22 апреля, в Рязани состоялось открытие уни...
23 апреля 14:01
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В Рязани педофила отпустили из СИЗО. Он домогался до дочери и еще двух...
В Рязани домогавшегося до дочери, ее одноклассницы и св...
21 апреля 17:20
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О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
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Рязань, воспевшая Победу
15 мая в 18:00
Концерты

Рязань, воспевшая Победу

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Рязанский губернаторский симфонический оркестр, художественный руководитель и главный дирижер Сергей Оселков

Культурные центры Рязанского гарнизона: Академии ФСИН, УМВД России по Рязанской области, ансамбль «Крылатая пехота»

  • Нурислан Ибрагимов
  • Константин Паскаль
  • Алексей Свиридов
  • Юрий Леонтьев
  • Ирина Кобзева

Театр танца «Поколение DANCE», руководитель Евгений Осотин

Территория танца «NewAction», руководитель Екатерина Данилова

Образцовый коллектив Рязанской области — театр танца «Огни» Рязанского колледжа культуры, руководитель Светлана Валентиновна Рогачикова-Леженкина

Танцевально-спортивный клуб «Грация»

В программе: песни рязанских авторов о войне.

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