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Рязань — столица Масленицы
1 марта в 12:00
Праздники

Рязань — столица Масленицы

Лыбедский бульвар

1 марта на Лыбедском бульваре состоится общегородской праздник проводов зимы под девизом «Рязань — столица Масленицы».

Организатор мероприятия — администрация города. Для гостей подготовлена насыщенная программа, которая подарит незабываемые впечатления и атмосферу настоящего народного праздника.

Что ждет гостей:

  • 10 тематических локаций с традиционными масленичными забавами, где каждый найдет развлечение по душе;
  • самый большой трехсотлитровый самовар, из которого гости смогут наслаждаться безлимитным чаем;
  • вкусные призы от бренда «С пылу, с жару», которые можно выиграть в ходе праздничных активностей"
  • яркие выступления рязанских народных коллективов, которые перенесут гостей в эпоху традиционных русских гуляний;
  • кавер-группа «Hot Stuff», которая зарядит всех энергией и отличным настроением"
  • специальные гости — любимицы детской аудитории: Марьяна Локель, Таисия Скоморохова и Вау Вероника.

А также:

  • море блинов — главный символ Масленицы;
  • детская анимация с играми и развлечениями для самых маленьких;
  • ходулисты и скоморохи, которые создадут атмосферу веселья и праздника;
  • фотобудка с бесплатными фотографиями на память для каждого гостя;
  • памятные монеты «Рязань — столица Масленицы», которые станут отличным сувениром.

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