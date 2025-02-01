1 марта на Лыбедском бульваре состоится общегородской праздник проводов зимы под девизом «Рязань — столица Масленицы».
Организатор мероприятия — администрация города. Для гостей подготовлена насыщенная программа, которая подарит незабываемые впечатления и атмосферу настоящего народного праздника.
Что ждет гостей:
- 10 тематических локаций с традиционными масленичными забавами, где каждый найдет развлечение по душе;
- самый большой трехсотлитровый самовар, из которого гости смогут наслаждаться безлимитным чаем;
- вкусные призы от бренда «С пылу, с жару», которые можно выиграть в ходе праздничных активностей"
- яркие выступления рязанских народных коллективов, которые перенесут гостей в эпоху традиционных русских гуляний;
- кавер-группа «Hot Stuff», которая зарядит всех энергией и отличным настроением"
- специальные гости — любимицы детской аудитории: Марьяна Локель, Таисия Скоморохова и Вау Вероника.
А также:
- море блинов — главный символ Масленицы;
- детская анимация с играми и развлечениями для самых маленьких;
- ходулисты и скоморохи, которые создадут атмосферу веселья и праздника;
- фотобудка с бесплатными фотографиями на память для каждого гостя;
- памятные монеты «Рязань — столица Масленицы», которые станут отличным сувениром.
- Возраст
- 0+