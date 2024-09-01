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Русский замок. Кузнечная летопись
20 октября в 11:00
Выставки

Русский замок. Кузнечная летопись

Картинная галерея «Виктор Иванов и земля Рязанская»

Привычный нашему глазу навесной замок — устройство, которое сопровождает повседневный быт человека на протяжении тысячелетий. Первые замки изобрели в Древнем Египте, о них упоминают античные и средневековые памятники, Ветхий Завет и книги пророков.

Защищая свою собственность, пространство своего дома, люди вносили множество усовершенствований в устройство замка: от деревянного засова с отверстиями к сложному секретному механизму. И вместе с утилитарным значением замок приобретал в архаичных культурах символическое, магическое содержание — оберега от опасностей и злонамеренных поступков, хранителя договоренностей, знака благополучия и богатства.

Появление замков на территории Древней Руси относят к первой половине X века, но неотъемлемой частью материальной культуры и предметом серийного производства они становятся только в XII—XIII вв.еков. С ростом городов и развитием рыночных отношений стремительно росла потребность в надежных приспособлениях для запирания изб, складов с нажитым имуществом, сундуков, торговых лавок. В этот период русские кузнецы знали более восьми конструктивных вариантов навесных замков.

В XVII веке в селе Павлово Нижегородской губернии замочный промысел выделяется в целую кустарную отрасль, охватывающую труд сотен, не связанных друг с другом мастеров. Совершенствуясь в кузнечном и слесарном деле, передавая опыт от отца к сыну, придумывая новые сорта замков, павловские кустари за два столетия достигли столь высокого технологического и эстетического качества, что составили конкуренцию европейским производителям, потребовавшим, по свидетельствам исторических источников, введения моратория на доступ российских производителей.

Русские висячие замки были настоящим авторским предметом — затейливо выделанным и нарядно украшенным, отражающим характерный стиль мастера. В них ярко проявили себя «русский дух», народная традиция и склонность наших предков к облагораживанию даже самых простых обиходных вещей.

В стремлении сберечь и приоткрыть окружающим целый забытый пласт отечественной ремесленной культуры возникла коллекция замков, которая легла в основу выставки «Русский замок. Кузнечная летопись».

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