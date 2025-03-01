Группа «Рождество» — это неповторимый голос создателя, автора слов и музыки всех песен группы ГЕННАДИЯ СЕЛЕЗНЕВА, который является солистом и руководителем группы. Идея создания группы родилась у Геннадия с 6 на 7 января 2008 года. Как говорит сам Геннадий, это был Божий промысел, что и послужило для него поводом назвать группу «Рождество».

Песни Группы Рождество известны по всему миру. А хит «Ты знаешь, так хочется жить» одна из самых скачиваемых песен, имеющая многомиллионные просмотры в интернете и занимает первые строки хит-парадов. На радио звучат для любимых слушателей «Молодость», «Карандаши «, 'Птичка моя на проводе», «Не живите с нелюбимыми», «Белая белая», «Груши, мои груши» и др. Уникальный автор-исполнитель является обладателем премии «Шансон года», «Эх, разгуляй», «Славянский базар», «Питер FM» и др.

У вас есть возможность посетить уникальный юбилейный концерт, где Геннадий и Ольга Селезневы группа Рождество исполнят известные хиты и новые песни. Подарите себе незабываемые эмоции от концерта группы Рождество!