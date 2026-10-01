Рождение империи

Вернувшись на родину после Великого посольства, Петр Первый вступает в затяжную войну со Швецией за выход к морю. На пути к большой победе его ждут серьезные испытания: разочарования, обман и предательства, только преодолев которые Петр станет императором, обретет настоящую любовь, а Россия будет провозглашена великой империей.
- Страна
- Россия
- Режиссёр
- Андрей Кравчук
- Актёры
- Александр Горбатов, Милош Бикович, Юлия Пересильд, Алексей Гуськов, Ксения Утехина, Александр Яценко, Сергей Шакуров, Виктор Добронравов, Александр Яцко, Николай Козак, Софья Донианц, Дирк Симпсон, Джеррод Уэстон, Яков Тихомиров, Евгений Березовский, Иван Киренков, Роман Орлов
- Продолж.
- 140 мин.
- Премьера
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29 октября 2026 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Биография, Исторический, Драма