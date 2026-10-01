Рождение империи

Вернувшись на родину после Великого посольства, Петр Первый вступает в затяжную войну со Швецией за выход к морю. На пути к большой победе его ждут серьезные испытания: разочарования, обман и предательства, только преодолев которые Петр станет императором, обретет настоящую любовь, а Россия будет провозглашена великой империей.