Рони, дочь разбойника

Цирк нового поколения представляет уникальное шоу, которое переносит вас в волшебный мир разбойничьего леса. Раскрытие образа персонажей и сюжета на сцене происходит с помощью сложных и зрелищных трюков.

Здесь будут и зловещие друды на воздушном кольце, и разбойники, исполняющие акробатические трюки; завораживающая лесная нечисть со скакалками, неуклюжие забавные тюхи и многие другие персонажи известной сказки Астрид Линдгрен.

В представлении участвует более 40 артистов от 6 до 26 лет. Среди них мастера спорта, победители международных и всероссийских фестивалей по цирковому искусству, акробатике и воздушной гимнастике.

Образы персонажей тщательно проработаны и выдержаны в единой стилистике. Все костюмы (а это более 70 костюмов) отшиты вручную специально под этот проект.

Мы верим, что сможем изменить представление зрителей о цирке.