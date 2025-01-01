Мировая литература знает немало красивых, но трагических историй любви. Из этого множества заметно выделяется одна, которую называют самой печальной на свете — история двух веронских возлюбленных Ромео и Джульетты.

Балет Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта» считается одной из самых ярких интерпретаций шекспировской трагедии и является самым репертуарным балетом, исполняемым на лучших мировых сценах.

Московский государственный академический театр «Русский балет» представляет премьеру балета «Ромео и Джульетта» в постановке Юрия Пузакова — балетмейстера, лауреата Международного и Всесоюзного конкурсов хореографов, обладатель высшей награды VI Международного театрального форума «Золотой витязь».