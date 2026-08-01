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Романовы: Преданность и предательство
Кино

Романовы: Преданность и предательство

Рассказ о последних годах жизни Императора Всероссийского Николая II, его семьи и близких.

Страна
Россия
Режиссёр
Василий Чигинский
Актёры
Виталий Кищенко, Ксения Кутепова, Денис Пропалов, Мария Маслова, Дарья Похило, Маргарита Дьяченкова, Тинатин Пачкория, Антон Батырев, Иван Колесников, Екатерина Гусева, Дмитрий Дюжев, Сергей Яценюк, Вера Шпак, Максим Ханжов, Игорь Иванов, Александр Лазарев-мл., Сергей Тезов, Евгений Воловенко, Олег Алмазов, Григорий Некрасов, Василий Бриченко, Олег Васильков, Анатолий Котенев, Дмитрий Муляр, Алеся Пуховая, Сергей Степанченко
Премьера
24 сентября 2026 в России
Возраст
0+
Жанры
Драма

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