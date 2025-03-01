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Рок нашей Победы
23 апреля в 10:30
Театр

Рок нашей Победы

МКЦ

МКЦ

10:30
12:30

МКЦ

11:00
13:00

МКЦ

11:00
13:00

В год 80-летия Великой Победы вниманию зрителей будет представлен музыкальный спектакль детского музыкального театра «Созвездие Добра», руководитель Червоненко Татьяна Серафимовна. Коллектив основан в 2000 году.

«Созвездие Добра» — это настоящая лаборатория творчества, в которой детям помогают развиваться и совершенствоваться в разных направлениях: вокал, современная хореография, актерское мастерство, искусство общения, журналистика.

Спектакль затрагивает тему любви к Родине, необходимости ее защиты, ответственности перед своей Родиной. Зритель увидит яркие вокальные номера и красивые хореографические постановки. В спектакле принимают участие воспитанники 10-16 лет.

Рок нашей Победы — это не просто музыка, это дух нации, который ведет нас к Победе сквозь годы и века!

Наша страна рождена побеждать, наш народ сплочен духом Победы! И воины, и матери, и дети — все они знают, что такое преодоление трудностей, что такое выходить победителем! Их сердца всегда бьются в унисон!

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