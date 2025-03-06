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Роднина

Родители отдают болезненную дочь Иру в фигурное катание, чтобы она окрепла, но девочка находит в спорте свою мечту и предназначение. Роднина попадает в школу фигуристов ЦСКА, где сполна раскрывается то, что отличает ее от других спортсменов, — невероятная сила духа и жажда победы. Спустя годы, выигрывая чемпионаты благодаря упорству и труду, Ирина ставит новую цель: вместе с партнером они должны сделать невозможное, перевернуть представление о фигурном катании. Пройдя через массу притирок и сложностей, они начнут свой путь к первой золотой медали, становясь абсолютными фаворитами публики, которым рукоплещет весь мир.

Режиссёр
Константин Статский
Актёры
Владислава Самохина, Евгений Ткачук, Иван Колесников, Федор Федотов, Мария Миронова, Игорь Петренко, Даниил Воробьев, Марат Башаров, Виктория Полторак, Алексей Маклаков, Стася Милославская, Алексей Ягудин, Ольга Бодрова, Александр Семчев, Ярослав Петрашко
Премьера
2025-03-06 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Байопик, Исторический фильм, Драма, Спортивный фильм

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