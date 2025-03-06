Родители отдают болезненную дочь Иру в фигурное катание, чтобы она окрепла, но девочка находит в спорте свою мечту и предназначение. Роднина попадает в школу фигуристов ЦСКА, где сполна раскрывается то, что отличает ее от других спортсменов, — невероятная сила духа и жажда победы. Спустя годы, выигрывая чемпионаты благодаря упорству и труду, Ирина ставит новую цель: вместе с партнером они должны сделать невозможное, перевернуть представление о фигурном катании. Пройдя через массу притирок и сложностей, они начнут свой путь к первой золотой медали, становясь абсолютными фаворитами публики, которым рукоплещет весь мир.
- Режиссёр
- Константин Статский
- Актёры
- Владислава Самохина, Евгений Ткачук, Иван Колесников, Федор Федотов, Мария Миронова, Игорь Петренко, Даниил Воробьев, Марат Башаров, Виктория Полторак, Алексей Маклаков, Стася Милославская, Алексей Ягудин, Ольга Бодрова, Александр Семчев, Ярослав Петрашко
- Премьера
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2025-03-06 00:00:00 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Байопик, Исторический фильм, Драма, Спортивный фильм