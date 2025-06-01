В распоряжении любителей робототехники на новой интерактивной выставке «РобоПарк» в «Марко Молл» — более 50 экспонатов и 7 зон виртуальной реальности. Дружелюбные, интеллигентные и интеллектуальные — обитателям «РобоПарка» есть чем удивить не только далеких от робототехники людей, но и тех, кто посвящает свою жизнь созданию таких машин, призванных облегчить жизнь человека. В «РобоПарке» живут интеллектуал PROMOBOT 2, робот-стендапер, пишущий анекдоты для комиков, R-BOT, знаменитая собака-робот UNITREE GO1, «палочка-выручалочка» на все случаи жизни — робот LOONA, с которым можно выучить, например, иностранный язык.

А еще «РобоПарк» в «Марко Молл» — это мастер-классы, увлекательные шоу и сертификаты изобретателя каждому юному инженеру-конструктору.