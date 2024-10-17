Робин Гуд и хранители леса

11-летняя Робин и ее верные друзья «Капюшоны» превратили заросшую кустарником опушку леса в волшебное королевство, которое оказывается в опасности, когда одному из корыстных взрослых захотелось лишить опушку леса кустов, чтобы построить на ней современный жилой комплекс. Несмотря на все усилия детей, их протесты остаются без внимания. Перспектива навсегда потерять свое королевство не входит в красочные планы Робин и ее друзей, поэтому они берут дело в свои руки.
- Режиссёр
- Фил Хокинс
- Актёры
- Дарси Эварт, Наоми Харрис, Гвендолин Кристи, Марк Уилльямс, Бруно Эджингтон-Гибсон, Глория Исикава, Декстер Сол Анселл, Эддисон Берч, Том Гудман-Хилл, Кристина Боттомли, Моргана Робинсон, Лукас Уэлборн, Джессика Блейк
- Продолж.
- 100 мин.
- Премьера
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2024-10-17 00:00:00 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Приключение