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РГСО. Фантастическая симфония Евгения Осотина
6 июня в 19:00
Концерты

РГСО. Фантастическая симфония Евгения Осотина

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Рязанский губернаторский симфонический оркестр, художественный руководитель и главный дирижер Сергей Оселков;

Полина Орбах (вокал) — солистка Московской областной филармонии;

Театр танца Евгения Осотина «Поколение Dance».

«Фантастическая симфония Евгения Осотина» — необычное шоу, полное танца, музыки и визуальной эстетики. В программу войдут лучшие хореографические композиции, подготовленные воспитанниками театра танца «Поколение DANCE». Это масштабный проект в живом музыкальном сопровождении Рязанского губернаторского симфонического оркестра под управлением маэстро Сергея Оселкова с участием талантливой певицы Полины Орбах. Каждый номер — это маленькая история, которые впоследствии будут связаны друг с другом увлекательным сюжетом.

Сценическое действо дополнят светодиодные декорации, которые преобразят дизайн сцены и в гармонии с уникальными костюмами участников создадут особую фантасмагорическую атмосферу.

Театр танца «Поколение DANCE» — неоднократный победитель Всемирной Танцевальной Олимпиады в Москве, обладатель Кубка России и Кубка Мира, двукратный обладатель кубка Гран-при Международного фестиваля танца. Не говоря уже о том, что этот коллектив — многократный лауреат и дипломант различных фестивалей регионального уровня. Педагоги театра стараются развить понимание хореографии, чтобы они могли правильно доносить эмоциональный посыл и проживать маленькую историю в танце. «Моя работа — растить детей, умеющих трудиться, с развитым вкусом и культурой тела», — говорит руководитель студии Евгений Осотин.

Возраст
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