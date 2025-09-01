Рязань
РГСО, Арсений Безносиков (виолончель)
22 ноября в 17:00
РГСО, Арсений Безносиков (виолончель)

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Рязанский губернаторский симфонический оркестр

Художественный руководитель и главный дирижер Сергей Оселков

Лауреат международный конкурсов Арсений Безносиков (виолончель)

В программе:

С. Прокофьев. Симфония-концерт для виолончели с оркестром ми минор ор. 125

С. Франк. Симфония ре минор М. 48

Концерт пройдет в рамках программы Министерства культуры РФ «Всероссийские филармонические сезоны»

Симфония-концерт для виолончели с оркестром (1952) — одно из последних крупных сочинений Сергея Прокофьева. В 1947 голу композитор начал переработку Первого виолончельного концерта, которым не был удовлетворен. В работе над новым вариантом принимал участие Мстислав Ростропович. В конечном итоге, вместо новой редакции получилось самостоятельное произведение с присвоением отдельного номера опуса. Впервые исполнен в 1952 году Мстиславом Ростроповичем с Московским молодежным оркестром под управлением Святослава Рихтера, который в первый и единственный раз в своей жизни выступил в качестве дирижера.

Музыку отличает огромная роль оркестра в развитии материала, масштабность мысли, разнообразие тем. Сольная партия занимает главенствующую роль не только в чисто виртуозном, концертном плане, но и в плане идейно-смысловом. Симфония-концерт относится к сочинениям высшей сложности и требует от виолончелиста серьtзной технической подготовки.

Симфония ре минор (1888) — единственный образец жанра в творчества французского композитора Сезара Франка. Она — не только его самое значительное произведение, но величайшее достижение французского симфонизма. Симфония создавалась на протяжении долго времени — первые наброски появились в 1868 году, а завершена была двадцать лет спустя. Ее отличают классическая стройность и ясность стиля, которые удивительным образом сочетаются с романтическим порывом, свободой высказывания. В симфонии зашифрованы философские размышления автора на вопрос о сущности человеческих деяний в этом мире. Сохраняя принцип чередования контрастирующих частей, композитор все-таки отходит от традиций — симфония состоит не из четырех, а трех частей, причем вторая часть сочетает в себе их черты медленной части и скерцо из классической структуры симфонии.

Возраст
6+