Две добропорядочные семейные пары встречаются, чтобы обсудить последствия драки между сыновьями. Невинная беседа интеллигентных людей быстро перерастает в обмен ироничными колкостям и вытряхиванием скелетов из шкафа. К финалу страсти накаляются до предела, и кто знает, чем закончится эта встреча.
- Страна
- Франция, Германия, Польша
- Режиссёр
- Роман Полански
- Актёры
- Кейт Уинслет, Кристоф Вальц, Джоди Фостер, Джон Си Райлли, Элиот Бергер, Элвис Поланский, Жозеф Резвен, Натан Риппи, Таня Лопер, Джули Адамс
- Продолж.
- 79 мин.
- Премьера
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2011-12-08 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Драма-комедия