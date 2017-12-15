Пьеса — отражение современной автору эпохи.

«В „Ревизоре“ я решился собрать в одну кучу все дурное в России, какое я тогда знал, все несправедливости, какие делаются в тех местах и в тех случаях, где больше всего требуется от человека справедливости, и за одним разом посмеяться над всем», — пишет Николай Васильевич в своей «Авторской исповеди» в 1847 году.

Режиссер-постановщик — почетный работник культуры и искусства Рязанской области Марина Есенина

Художник-постановщик — Юлия Ксензова

Композитор — Владимир Устинов

Балетмейстер — Татьяна Яковлева

Продолжительность спектакля 2 часа 20 мин. Спектакль идет с одним антрактом.