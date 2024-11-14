Реинкарнация. Возвращение ведьмы

Заключенного Ричарда могут выпустить из тюрьмы с условием, что он должен провести неделю в доме, где по слухам обитает дух ведьмы. Казалось бы, легкое задание для человека с крепкими нервами. Однако Ричарда кое-что настораживает: предыдущие «смотрители» не выдерживали в доме и пяти дней. Уже после первой ночи становится ясно, что оставшееся время превратится для мужчины в ад.
- Режиссёр
- Д.В.Медофф
- Актёры
- Катерина Айхенбергер, Кеннет Трухильо, Эмма Энн Ведемейер, Кэти Уилсон, Алекс Паркинсон, Кимберли Максвелл, Пирс Лаки, Фрэнк Аморозо, Кристофер Дженовезе, Малик Джонс, Кен МакЛоклин
- Продолж.
- 93 мин.
- Премьера
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2024-11-14 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Фильм ужасов