Реинкарнация. Возвращение ведьмы

Заключенного Ричарда могут выпустить из тюрьмы с условием, что он должен провести неделю в доме, где по слухам обитает дух ведьмы. Казалось бы, легкое задание для человека с крепкими нервами. Однако Ричарда кое-что настораживает: предыдущие «смотрители» не выдерживали в доме и пяти дней. Уже после первой ночи становится ясно, что оставшееся время превратится для мужчины в ад.