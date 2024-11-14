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Реинкарнация. Возвращение ведьмы
Кино

Реинкарнация. Возвращение ведьмы

Заключенного Ричарда могут выпустить из тюрьмы с условием, что он должен провести неделю в доме, где по слухам обитает дух ведьмы. Казалось бы, легкое задание для человека с крепкими нервами. Однако Ричарда кое-что настораживает: предыдущие «смотрители» не выдерживали в доме и пяти дней. Уже после первой ночи становится ясно, что оставшееся время превратится для мужчины в ад.

Режиссёр
Д.В.Медофф
Актёры
Катерина Айхенбергер, Кеннет Трухильо, Эмма Энн Ведемейер, Кэти Уилсон, Алекс Паркинсон, Кимберли Максвелл, Пирс Лаки, Фрэнк Аморозо, Кристофер Дженовезе, Малик Джонс, Кен МакЛоклин
Продолж.
93 мин.
Премьера
2024-11-14 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Фильм ужасов

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