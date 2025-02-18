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Реинкарнация. Предсмертные муки
Кино

Реинкарнация. Предсмертные муки

Супруги попадают в страшную автокатастрофу. Выживший пожилой отец семейства Пак находится на грани жизни и смерти. Ходят слухи, что Пак выжил не просто так — он заключил сделку с могущественным и опасным демоном, который не даст ему умереть. У старика не осталось сил сдерживать демона, и сущность начинает входить во вкус, убивая и мучая тех, кто рядом.

Режиссёр
Сидхарта Тата
Актёры
Индах Перматасари, Клареста Тауфан Кусумарина, Хосе Ризаль Мануа, Делла Дартьян, Ретно Соетарто, Аксара Дена, Марьям Супраба, Ландунг Симатупанг, Найла Сахи, Рендра Багус Памункас
Продолж.
107 мин.
Премьера
2025-03-06 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер, Фильм ужасов, Драма

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