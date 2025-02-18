Реинкарнация. Предсмертные муки

Супруги попадают в страшную автокатастрофу. Выживший пожилой отец семейства Пак находится на грани жизни и смерти. Ходят слухи, что Пак выжил не просто так — он заключил сделку с могущественным и опасным демоном, который не даст ему умереть. У старика не осталось сил сдерживать демона, и сущность начинает входить во вкус, убивая и мучая тех, кто рядом.
- Режиссёр
- Сидхарта Тата
- Актёры
- Индах Перматасари, Клареста Тауфан Кусумарина, Хосе Ризаль Мануа, Делла Дартьян, Ретно Соетарто, Аксара Дена, Марьям Супраба, Ландунг Симатупанг, Найла Сахи, Рендра Багус Памункас
- Продолж.
- 107 мин.
- Премьера
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2025-03-06 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Фильм ужасов, Драма