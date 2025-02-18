Реинкарнация. Предсмертные муки

Супруги попадают в страшную автокатастрофу. Выживший пожилой отец семейства Пак находится на грани жизни и смерти. Ходят слухи, что Пак выжил не просто так — он заключил сделку с могущественным и опасным демоном, который не даст ему умереть. У старика не осталось сил сдерживать демона, и сущность начинает входить во вкус, убивая и мучая тех, кто рядом.