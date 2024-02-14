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Рецепт любви

Эжени и Доден — дуэт одаренных поваров, создающих изысканные блюда, способные впечатлить даже самых лучших шеф-поваров со всего мира. Доден давно влюблен в Эжени и хочет жениться на ней: он решительно намерен завоевать сердце своей возлюбленной, попутно навсегда изменив мир кулинарии.

Режиссёр
Чан Ань Хунг
Актёры
Жюльетт Бинош, Бенуа Мажимель, Эмманюэль Салинжер, Жан-Марк Руло, Ян Хамменеккер, Пьер Ганьер, Патрик д'Ассюмсао, Галатея Беллуджи, Фредерик Фисбах, Сара Адлер, Мхамед Арезки, Клеман Эрвье-Леже, Лоран Кларе, Флер Фитусси, Хлоя Ламбер
Продолж.
145 мин.
Премьера
2024-02-14 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Исторический фильм, Романтика

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