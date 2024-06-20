Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 20
26°
Птн, 21
21°
Сбт, 22
21°
ЦБ USD 85.42 2.79 21/06
ЦБ EUR 91.45 2.36 21/06
Нал. USD 78.00 / 150.00 20/06 19:20
Нал. EUR 84.00 / 155.00 20/06 19:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Кадровый вопрос острее квартирного. Российский производитель о квалифи...
Компания столкнулась с кадровым дефицитом на рынке труд...
17 июня 12:25
3 855
«Зеленый сад — мой второй дом» — проект о сотрудниках
Люди, работающие в ГК «Зеленый сад», расскажут, чем им ...
14 июня 12:46
6 272
Вкусно и дешево? РЗН. инфо сделал обзор бюджетного мороженого
Насколько дешевое мороженое может быть вкусным? С насту...
8 июня 13:52
10 114
«Голые стены», бабушкин ремонт и зеркальная квартира. Как выглядят сам...
Редакция РЗН. инфо изучила четыре сайта (ЦИАН, ЦАН, Ави...
6 июня 15:57
11 168
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кино

Пять фунтов искупления

«Пять Звезд»

12:00
12:45
16:00
16:45

«Пять Звезд»

12:00
12:45
16:00
16:45

«Пять Звезд»

12:00
12:45
16:00
16:45

«Пять Звезд»

12:00
12:45
16:00
16:45

«Пять Звезд»

12:00
12:45
16:00
16:45

«Пять Звезд»

12:00
12:45
16:00
16:45

«Пять Звезд»

12:00
12:45
16:00
16:45

Отсидев срок за убийство, Адам возвращается в свой старый район, чтобы найти сына, который не догадывается о его существовании. Но брат человека, убитого Адамом много лет назад, жаждет мести и пойдет на все.

Режиссёр
Фил Аллокко
Актёры
Алекс Петтифер, Люк Эванс, Рори Калкин, Стефани Леонидас, Руди Панкоу, Лора Хоппер, Джеймс Оливер Уитли, Лоррейн Берроуз, Чарли Роус, Джонатан Аджайи
Продолж.
111 мин.
Премьера
2024-06-20 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер, Мелодрама, Криминал

Еще в кино

Кино
Пришельцы
Кино
Медвежий переполох
Кино
Калки