Пять фунтов искупления

Отсидев срок за убийство, Адам возвращается в свой старый район, чтобы найти сына, который не догадывается о его существовании. Но брат человека, убитого Адамом много лет назад, жаждет мести и пойдет на все.
- Режиссёр
- Фил Аллокко
- Актёры
- Алекс Петтифер, Люк Эванс, Рори Калкин, Стефани Леонидас, Руди Панкоу, Лора Хоппер, Джеймс Оливер Уитли, Лоррейн Берроуз, Чарли Роус, Джонатан Аджайи
- Продолж.
- 111 мин.
- Премьера
-
2024-06-20 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Мелодрама, Криминал