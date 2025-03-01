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Путешествие по барочной Европе
12 апреля в 17:00
Концерты

Путешествие по барочной Европе

Зал камерной музыки Рязанской областной филармонии

Ансамбль старинной музыки «Gnessin Baroque» в составе:

  • Марина Катаржнова, барочная скрипка
  • Марина Белова, лютня, барочная гитара
  • Август Крепак, барочная виолончель
  • Ольга Мартынова, клавесин

В программе:

  • А. Бертали. Чакона
  • А. Страделла. Sonata a tre
  • Дж.А. Пандольфи-Меалли. Соната № 1 «La Bernabea» op. 4
  • А. Корелли. Соната № 12 ре минор «La Folia» op. 5И.Г. Шмельцер. Соната № 4
  • Ж.-Б. Баррьер. Трио-соната ре минор
  • А. Солер. Фанданго R. 146

Музыкальное путешествие по барочной Европе разворачивает перед слушателями картину, полную захватывающих событий. XVII век оказался богатым на открытия: были изобретены телескоп и микроскоп, мореплаватели исследовали окрестности далекого Южного материка, который позже нарекут Антарктидой, а музыка, архитектура и живопись демонстрировали богатство новых стилей. Открытия затронули и скрипичное искусство. Техническое усовершенствование инструмента, которое стало возможно благодаря ремеслу великих мастеров из Кремоны, вдохновляло композиторов и исполнителей на поиск иного музыкального языка и виртуозных приемов игры.

Для ансамбля, где вместе со скрипкой участвуют виолончель, а также клавишные и щипковые инструменты, написано огромное количество прекрасной музыки. В программе прозвучат не только признанные шедевры, такие как Фолия А. Корелли, но и не столь известные великолепные сочинения других авторов того времени. Концертная программа будет сопровождаться интересным рассказом.

Возраст
6+