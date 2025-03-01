Ансамбль старинной музыки «Gnessin Baroque» в составе:

Марина Катаржнова, барочная скрипка

Марина Белова, лютня, барочная гитара

Август Крепак, барочная виолончель

Ольга Мартынова, клавесин

В программе:

А. Бертали. Чакона

А. Страделла. Sonata a tre

Дж.А. Пандольфи-Меалли. Соната № 1 «La Bernabea» op. 4

А. Корелли. Соната № 12 ре минор «La Folia» op. 5И.Г. Шмельцер. Соната № 4

Ж.-Б. Баррьер. Трио-соната ре минор

А. Солер. Фанданго R. 146

Музыкальное путешествие по барочной Европе разворачивает перед слушателями картину, полную захватывающих событий. XVII век оказался богатым на открытия: были изобретены телескоп и микроскоп, мореплаватели исследовали окрестности далекого Южного материка, который позже нарекут Антарктидой, а музыка, архитектура и живопись демонстрировали богатство новых стилей. Открытия затронули и скрипичное искусство. Техническое усовершенствование инструмента, которое стало возможно благодаря ремеслу великих мастеров из Кремоны, вдохновляло композиторов и исполнителей на поиск иного музыкального языка и виртуозных приемов игры.

Для ансамбля, где вместе со скрипкой участвуют виолончель, а также клавишные и щипковые инструменты, написано огромное количество прекрасной музыки. В программе прозвучат не только признанные шедевры, такие как Фолия А. Корелли, но и не столь известные великолепные сочинения других авторов того времени. Концертная программа будет сопровождаться интересным рассказом.