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Пусть всегда будет мир
25 апреля в 18:00
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Пусть всегда будет мир

МКЦ

День Победы — один из самых важных праздников в истории нашей страны. В 2025 году наша страна отмечаем 80 лет со Дня Великой Победы. Знаменательная дата посвящена подвигу советских солдат, которые с июня 1941 года по май 1945 года достойно сражались с немецко-фашистскими захватчиками в ходе Великой Отечественной войны. Каждый год в России чтут память погибших бойцов и мирных граждан, а также чествуют ветеранов Великой Отечественной войны.

В этот день повсеместно проходят церемонии возложения цветов и венков к памятникам героям Великой Отечественной войны, проводятся различные мероприятия по чествованию ветеранов войны и работников тылового фронта, организуются праздничные концерты, уроки мужества в учебных заведениях, реконструкции сражений, военные парады, праздничные салюты.

Воспитанники детского музыкального театра «Созвездие Добра» приготовили концерт, посвященный Великой Победе.

Детский музыкальный театр Муниципального культурного центра, которым руководит Червоненко Татьяна Серафимовна, достаточно известный в регионе и за его пределами коллектив, в котором дети развиваются в разных направлениях: вокал, современная хореография, актерское мастерство, искусство общения, журналистика. Его воспитанники — неизменные участники каждого значимого мероприятия города.

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