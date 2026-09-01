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Пункт назначения. Рука смерти

Группа друзей узнает о ритуале с рукопожатием, с помощью которого можно исполнить любое желание. Решив проверить его реальность, ребята запускают смертельный механизм, который все более изощренными способами будет настигать всех по очереди. Им придется придумать хитрый план и проверить на прочность свою дружбу, чтобы обмануть смерть.

Страна
Тайвань
Режиссёр
Алекс Ван
Актёры
Вера Янь, Чарлз Ту, Чуан Чэнмэй, Чу Мэнсюань, Лунь Оуян, Боби Ли, Фиби Линь, Джонни Коу, Сяо Ханьфан
Продолж.
112 мин.
Премьера
17 сентября 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Фильм ужасов, Драма

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