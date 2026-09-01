Пункт назначения. Рука смерти

Группа друзей узнает о ритуале с рукопожатием, с помощью которого можно исполнить любое желание. Решив проверить его реальность, ребята запускают смертельный механизм, который все более изощренными способами будет настигать всех по очереди. Им придется придумать хитрый план и проверить на прочность свою дружбу, чтобы обмануть смерть.