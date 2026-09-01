Пункт назначения. Рука смерти

Группа друзей узнает о ритуале с рукопожатием, с помощью которого можно исполнить любое желание. Решив проверить его реальность, ребята запускают смертельный механизм, который все более изощренными способами будет настигать всех по очереди. Им придется придумать хитрый план и проверить на прочность свою дружбу, чтобы обмануть смерть.
- Страна
- Тайвань
- Режиссёр
- Алекс Ван
- Актёры
- Вера Янь, Чарлз Ту, Чуан Чэнмэй, Чу Мэнсюань, Лунь Оуян, Боби Ли, Фиби Линь, Джонни Коу, Сяо Ханьфан
- Продолж.
- 112 мин.
- Премьера
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17 сентября 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Фильм ужасов, Драма