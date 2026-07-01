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Пункт назначения: Мост № 13
Кино

Пункт назначения: Мост № 13

Во время масштабного строительства моста, соединяющего две части страны, один за другим начинают погибать люди. Молодая девушка и ее брат расследуют таинственное исчезновение отца и постепенно понимают: на стройке действует не просто роковая цепочка несчастных случаев. Кто-то — или что-то — требует новых жертв, а смерть уже начала свою игру.

Страна
Индонезия
Режиссёр
ДжероПойнт
Актёры
Каллиста Арум, Киеша Альваро, Карина Сувандхи, Эдувард Маналу, Фуад Идрис, Агус Фирманся, Ади Судирья, Ренди Крисна, Раффан Аль-Арьян
Продолж.
106 мин.
Премьера
20 августа 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер, Фильм ужасов

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