Пункт назначения: Мост № 13

Во время масштабного строительства моста, соединяющего две части страны, один за другим начинают погибать люди. Молодая девушка и ее брат расследуют таинственное исчезновение отца и постепенно понимают: на стройке действует не просто роковая цепочка несчастных случаев. Кто-то — или что-то — требует новых жертв, а смерть уже начала свою игру.