Пункт назначения: Комната 666

Семья поселяется в отеле Сасмайя, один из этажей которого хранит тайну, связанную с комнатой 666. Полиция расследует череду загадочных смертей, в ходе которого выясняется, что все жертвы останавливались в этом отеле. Пытаясь раскрыть тайну проклятой комнаты, новые обитатели отеля вступают в игру со смертью, в которой единственный шанс победить — это предугадать ее шаги и выжить в течение 4 дней.