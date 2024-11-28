Бэйли — обычный подросток из британской глубинки. Она ругается с непутевым отцом, сбегает из дома и дружит с местными хулиганами. Жизнь девочки меняется, когда она встречает загадочного незнакомца по прозвищу Птица, который ищет своих родителей.
- Режиссёр
- Андреа Арнольд
- Актёры
- Барри Кеоган, Франц Роговски, Джеймс Нельсон-Джойс, Сара Бет Харбер, Рис Йейтс, Джоанна Мэттьюс, Жасмин Джобсон, Никия Адамс, Джейсон Буда, Фрэнки Бокс
- Продолж.
- 119 мин.
- Премьера
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2024-11-28 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Драма