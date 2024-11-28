Бэйли — обычный подросток из британской глубинки. Она ругается с непутевым отцом, сбегает из дома и дружит с местными хулиганами. Жизнь девочки меняется, когда она встречает загадочного незнакомца по прозвищу Птица, который ищет своих родителей.