Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 22
-3°
Чтв, 23
-2°
Птн, 24
-1°
ЦБ USD 98.28 -1.65 23/01
ЦБ EUR 103.24 -0.05 23/01
Нал. USD 101.20 / 101.00 22/01 18:20
Нал. EUR 105.80 / 107.20 22/01 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Что ждет людей в 2025 году? Прогнозы экспертов и планы властей
Редакция РЗН. Инфо изучила, какие прогнозы делали экспе...
8 января 18:59
25 611
Главные наваждения на Рязанскую область в 2024 году
2024 год в Рязанской области запомнился необычными пого...
5 января 13:58
32 615
Что подорожает в 2025 году в Рязанской области
Чтобы чеки после праздничных выходных не повергли вас в...
4 января 16:40
42 817
Горы, лыжи, кони. Как активно отдохнуть в Рязанской области
Зима не порадовала рязанцев длительными снегопадами. Су...
3 января 15:15
36 615
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Психиатрическая больница Конджиам
Кино

Психиатрическая больница Конджиам

После группового самоубийства 42 пациентов и исчезновения главврача 26 октября 1979 года психиатрическую больницу Конджиам закрыли. С тех пор это место притягивает любителей пощекотать нервы, и о нем ходят легенды — якобы здание населено призраками, и никому не удалось открыть дверь в зловещую комнату 402. Видеоблогер, ведущий шоу ужасов на YouTube, набирает команду отчаянных исследователей, чтобы именно 26 октября устроить прямой эфир из больницы, набрать миллион просмотров, добраться до комнаты 402 и открыть ее дверь любой ценой.

Режиссёр
Чон Бом Сик
Актёры
Ви Ха Чжун, Пак Сон Хун, О А Ен, Пак Чи Хен, Мун Е Вон, Ю Чже Юн, Ли Сын Ук, Пак Чи А
Продолж.
95 мин.
Премьера
2025-01-23 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Мистика, Фильм ужасов

Еще в кино

Кино
Сверхъестественное. Разлом времени
Кино
Четыре четверти
Кино
Аларум
Кино
Лотерея
Кино
Что скрывает Ирен?
Кино
Присутствие
Кино
Ночь в зоопарке
Кино
Мульт в кино. Выпуск № 178. Чудеса и не только
Кино
Школа магических зверей: Загадка волшебного леса
Кино
Астрал. Проклятие мертвых
Кино
Моди: Три дня на крыльях безумия
Кино
Психиатрическая больница Конджиам