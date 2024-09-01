14 сентября 2024 года в 12.00 в Лесопарке состоится международный фестиваль PROWomenfest — событие, объединяющее более 100 городов России и мира! В этот день настоящую эстафету поддержки проведут лидеры и участницы международного сообщества женщин.

В программе: концерт с участием солистки вокально-инструментального ансамбля «Горпарк» Алёны Тавинцевой, образцового ансамбля Рязанской области «Мёд» под руководством Елены Медынской и призёра Фестиваля талантов «Звезды PRO Женщин» Натальи Тур, а также ростовая кукла, мастер-классы для детей и взрослых и аквагрим.