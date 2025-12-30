Жил-был мальчик по прозвищу Дядя Федор. Он очень любил животных, но его родители и слышать ничего не хотели о том, чтобы в их квартире завелся кто-то хвостатый и лохматый. И пришлось Дяде Федору со своими новыми приятелями — котом Матроскиным и верным псом Шариком — отправиться в деревню Простоквашино.
- Режиссёр
- Сарик Андреасян
- Актёры
- Роман Панков, Иван Охлобыстин, Павел Прилучный, Елизавета Моряк, Владимир Сычев, Татьяна Орлова, Марина Федункив, Тимур Батрутдинов, Ирина Темичева, Алексей Маклаков, Александр Лыков, Роза Хайруллина
- Премьера
1 января 2026 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Приключение