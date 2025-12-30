Рязань
Список праздничных мероприятий в новогодние праздники в Рязани
В 2026 году россияне получили 11 официальных выходных....
10 часов назад
701
Рязанцы, ушедшие в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо решила вспомнить тех рязанцев, котор...
Вчера 15:18
1 325
Толпы людей выстроились в очереди за покупками на новогодний стол. Пра...
А вы уже отправились за покупками для новогодней ночи?...
30 декабря 2025 20:15
1 149
График работы ТЦ и супермаркетов в новогодние праздники в Рязани
Редакция РЗН. инфо выяснила, как в Рязани будут работат...
29 декабря 2025 13:05
8 575
Кино

Простоквашино

«Пять Звезд»

13:15
14:15
15:25
16:25
17:35
18:35
19:45
20:45
21:55

«Киномакс»

12:40
13:50
15:10
17:40
20:10

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

12:35
14:30
16:45
19:00

«Формула Кино»

11:50
12:30
14:55
16:35
17:20
19:45
21:15
22:10

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

11:20
12:15
13:35
14:30
15:50
16:45
18:05
19:00
21:15

«Люксор» (Есенина)

12:40
15:00
16:20
16:30
17:20
19:40
21:00
22:00

«Пять Звезд»

10:30
11:30
12:40
13:40
14:50
15:50
17:00
18:00
19:10
20:10
21:20
22:20

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

10:10
10:30
11:45
12:35
14:30
14:50
16:20
16:45
18:35
19:00

«Формула Кино»

11:00
11:50
12:30
14:55
16:35
17:20
17:45
19:45
21:15
22:10

«Киномакс»

10:10
10:40
12:40
14:10
15:10
17:40
19:00
20:10

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:00
11:20
12:15
13:35
14:30
15:50
16:45
18:05
19:00
21:15

«Люксор» (Есенина)

00:20
09:50
11:00
12:10
14:30
15:40
16:50
19:10
20:20
21:30
23:50

«Пять Звезд»

10:30
11:30
12:40
13:40
14:50
15:50
17:00
18:00
19:10
20:10
21:20
22:20

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

10:10
10:30
11:45
12:35
14:30
14:50
16:20
16:45
18:35
19:00

«Киномакс»

10:10
10:40
12:40
14:10
15:10
17:40
19:00
20:10

«Формула Кино»

11:50
12:30
14:55
16:35
17:20
19:45
21:15
22:10

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:00
11:20
12:15
13:35
14:30
15:50
16:45
18:05
19:00
21:15

«Люксор» (Есенина)

09:50
11:00
12:10
14:30
15:40
16:50
19:10
20:20
21:30
23:50

«Пять Звезд»

10:30
11:30
12:40
13:40
14:50
15:50
17:00
18:00
19:10
20:10
21:20
22:20

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

10:10
10:30
11:45
12:35
14:30
14:50
16:20
16:45
18:35
19:00

«Киномакс»

10:10
10:40
12:40
15:10
17:40
20:10

«Формула Кино»

11:50
12:30
14:55
16:35
17:20
19:45
21:15
22:10

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:00
11:20
12:15
13:35
14:30
15:50
16:45
18:05
19:00
21:15

«Люксор» (Есенина)

09:50
11:00
12:10
14:30
15:40
16:50
19:10
20:20
21:30
23:50

«Киномакс»

10:10
10:40
12:40
15:10
17:40
20:10

«Пять Звезд»

10:30
11:30
12:40
13:40
14:50
15:50
17:00
18:00
19:10
20:10
21:20
22:20

«Люксор» (Есенина)

09:50
11:00
12:10
14:30
15:40
16:50
19:10
20:20
21:30
23:50

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

10:10
11:45
14:50
16:20
18:35

«Формула Кино»

11:50
12:30
14:55
16:35
17:20
19:45
21:15
22:10

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:00
11:20
12:15
13:35
14:30
15:50
16:45
18:05
19:00
21:15

«Пять Звезд»

10:30
11:30
12:40
13:40
14:50
15:50
17:00
18:00
19:10
20:10
21:20
22:20

«Киномакс»

10:10
10:40
12:40
15:10
17:40
20:10

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

10:10
11:45
14:50
16:20
18:35

«Люксор» (Есенина)

09:50
11:00
12:10
14:30
15:40
16:50
19:10
20:20
21:30
23:50

«Формула Кино»

11:50
12:30
14:55
16:35
17:20
19:45
21:15
22:10

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:00
11:20
12:15
13:35
14:30
15:50
16:45
18:05
19:00
21:15

«Пять Звезд»

10:30
11:30
12:40
13:40
14:50
15:50
17:00
18:00
19:10
20:10
21:20
22:20

«Киномакс»

10:10
10:40
12:40
15:10
17:40
20:10

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

10:10
11:45
14:50
16:20
18:35

«Формула Кино»

11:50
12:30
14:55
16:35
17:20
19:45
21:15
22:10

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:00
11:20
12:15
13:35
14:30
15:50
16:45
18:05
19:00
21:15

«Люксор» (Есенина)

09:50
11:00
12:10
14:30
15:40
16:50
19:10
20:20
21:30
23:50

«Формула Кино»

12:30
14:55
17:20
19:45
22:10

«Люксор» (Есенина)

09:50
11:00
12:10
14:30
15:40
16:50
19:10
21:30
23:50

«Формула Кино»

12:30
14:55
17:20
19:45
22:10

«Люксор» (Есенина)

09:50
11:00
12:10
14:30
15:40
16:50
19:10
21:30
23:50

«Формула Кино»

12:30
14:55
17:20
19:45
22:10

«Люксор» (Есенина)

09:50
11:00
12:10
14:30
15:40
16:50
19:10
21:30
23:50

«Формула Кино»

12:30
14:55
17:20
19:45
22:10

«Люксор» (Есенина)

09:50
11:00
12:10
14:30
15:40
16:50
19:10
21:30

Жил-был мальчик по прозвищу Дядя Федор. Он очень любил животных, но его родители и слышать ничего не хотели о том, чтобы в их квартире завелся кто-то хвостатый и лохматый. И пришлось Дяде Федору со своими новыми приятелями — котом Матроскиным и верным псом Шариком — отправиться в деревню Простоквашино.

Режиссёр
Сарик Андреасян
Актёры
Роман Панков, Иван Охлобыстин, Павел Прилучный, Елизавета Моряк, Владимир Сычев, Татьяна Орлова, Марина Федункив, Тимур Батрутдинов, Ирина Темичева, Алексей Маклаков, Александр Лыков, Роза Хайруллина
Премьера
1 января 2026 в России
Возраст
6+
Жанры
Приключение

